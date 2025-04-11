У Кременчуці кронуватимуть дерева за майже 100 тисяч гривень: де проводитимуть роботи

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив послуги з кронування дерев на 5 вулицях міста. Роботи виконуватиме підприємець Кириленко П.С. за 97,3 тис. гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Де підрізатимуть дерева:
Роботи ФОП має виконати до кінця поточного року.
За даними Clarity Project, як ФОП Павло Кириленко зареєструвався у 2007 році, основна діяльність — ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання, а також від оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами до надання ландшафтних послуг. За цей час підписав з розпорядниками бюджетів 117 договорів на понад 5,5 млн грн, найбільше — з «Благоустроєм Кременчука» (20 договір на понад 2 млн грн).
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» роз’яснював, чи шкодить кронування стану дерев у Кременчуці.
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