У Кременчуці кронуватимуть дерева за майже 100 тисяч гривень: де проводитимуть роботи

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Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив послуги з кронування дерев на 5 вулицях міста. Роботи виконуватиме підприємець Кириленко П.С. за 97,3 тис. гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Де підрізатимуть дерева:

вул. Ярмаркова 2А,

вул. Олексія Древаля, 25А,

вул. Лікаря Богаєвського, 12/52,

вул. Кагала, 51,

вул. Університетська,19

Роботи ФОП має виконати до кінця поточного року.

Що відомо про ФОП Кириленко П.С.

За даними Clarity Project, як ФОП Павло Кириленко зареєструвався у 2007 році, основна діяльність — ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання, а також від оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами до надання ландшафтних послуг. За цей час підписав з розпорядниками бюджетів 117 договорів на понад 5,5 млн грн, найбільше — з «Благоустроєм Кременчука» (20 договір на понад 2 млн грн).

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» роз’яснював, чи шкодить кронування стану дерев у Кременчуці.