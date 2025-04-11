Сьогодні, 11 квітня, близько 12.15 у Полтаві в одній із квартир багатоквартирного будинку сталося задимлення, в результаті якого одна дитина загинула, а інша перебуває у тяжкому стані. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, під час задимлення у квартирі перебувало двоє малолітніх дітей — хлопчики 2023 та 2024 років народження. На жаль, найменша дитина загинула. Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу.
Його брата госпіталізували у тяжкому стані. Нині медики борються за його життя.
Задимлення локалізували надзвичайники. На місці працюють представники усіх відповідних структур, аби встановити причину виникнення задимлення, та чому діти опинилися самі у небезпеці.
Нагадаємо, на початку року внаслідок пожежі на Полтавщині загинули двоє людей, серед них — одна дитина.
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