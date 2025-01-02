На Полтавщині у пожежі в будинку загинули люди: серед них — дитина (додано)

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 366

У вогні згоріло перекриття, покрівля, двері та вікна, домашнє майно, пошкоджено і закопчено стелю та стіни

1 січня у селі Бережнівка Полтавського району сталась пожежа житлового будинку. У будинку знайшли тіла 2 людей, серед них 1 — це дитини. Про це повідомили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.

У вогні згоріло перекриття, покрівля, двері та вікна, домашнє майно, пошкоджено і закопчено стелю та стіни. Працівники ДСНС врятували будинку від повного згорання. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, 30 грудня близько 22.00 у селищі Котельва сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло 56-річного власника оселі без ознак життя.

Додано:

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у будинку тіла 80-річної власниці оселі та 13-річного хлопчика. Для встановлення причин смерті призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії встановлюють слідчі.