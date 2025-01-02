На Полтавщині військові збивали безпілотники: відео

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У ніч на 2 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники Shahed та інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом російські війська атакували Україну 72 ударними БпЛА. Військові збили 47 ударних безпілотників у 11 областях України.

— Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у новорічну ніч Україну атакували 111 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО.