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Держекоінспекція зафіксувала забруднення Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 691 Коментарів: 1

Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по ХСК (хімічному споживанню кисню) в 2,8 рази, азоту амонійному в 2,5 рази, завислих речовинах в 2 рази

Працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення Кременчуцького водосховища невідомої речовини біло-сірого кольору з різким запахом. Витік зафіксували у Черкасах з дощової каналізації. Про це повідомили у Держекоінспекції 31 грудня. 

Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по ХСК (хімічному споживанню кисню) в 2,8 рази, азоту амонійному в 2,5 рази, завислих речовинах в 2 рази.

— З метою встановлення винних у забрудненні Кременчуцького водосховища осіб та для запобігання забруднення річки в подальшому, Інспекцією викликано слідчо-оперативну групу та зафіксовано факт забруднення, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вода в озері на артскладах у Кременчуці — забруднена. Останні результати аналізів, що брались у грудні, показали перевищення у водоймі вмісту кишкової палички у 48 разів та хімічного споживання кисню, що вказує на високий рівень забруднювальних речовин.

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Автор: Телеграф Джерело фото: centrreg.dei.gov.ua
Теги: Кременчуцьке водосховище
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Коментарі: 1

1 237
Andron777:
Сьогодні, 09:52

І як завжди... Винних нЄт...smirk


1 0

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