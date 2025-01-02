Держекоінспекція зафіксувала забруднення Кременчуцького водосховища

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Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по ХСК (хімічному споживанню кисню) в 2,8 рази, азоту амонійному в 2,5 рази, завислих речовинах в 2 рази

Працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення Кременчуцького водосховища невідомої речовини біло-сірого кольору з різким запахом. Витік зафіксували у Черкасах з дощової каналізації. Про це повідомили у Держекоінспекції 31 грудня.

Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по ХСК (хімічному споживанню кисню) в 2,8 рази, азоту амонійному в 2,5 рази, завислих речовинах в 2 рази.

— З метою встановлення винних у забрудненні Кременчуцького водосховища осіб та для запобігання забруднення річки в подальшому, Інспекцією викликано слідчо-оперативну групу та зафіксовано факт забруднення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вода в озері на артскладах у Кременчуці — забруднена. Останні результати аналізів, що брались у грудні, показали перевищення у водоймі вмісту кишкової палички у 48 разів та хімічного споживання кисню, що вказує на високий рівень забруднювальних речовин.