Уряд спростив отримання допоміжних засобів реабілітації особам з інвалідністю: як подати заявку

Українці, які потребують допоміжних засобів реабілітації, тепер можуть подавати заявки через Соціальний портал Мінсоцполітики
Українці, які потребують допоміжних засобів реабілітації (ДЗР), тепер можуть подавати заявку через Соціальний портал Мінсоцполітики. Уряд запровадив удосконалену систему, яка дозволяє зробити цей процес значно швидшим та зручнішим.
Нова функція передбачає можливість подати заяву онлайн, використовуючи електронний підпис, і відстежувати її статус у реальному часі.
Як це працюватиме:
Після опрацювання заявки Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю надасть е-направлення, яке з’явиться у вашому особистому кабінеті.
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