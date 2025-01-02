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Уряд спростив отримання допоміжних засобів реабілітації особам з інвалідністю: як подати заявку

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1

 

Українці, які потребують допоміжних засобів реабілітації, тепер можуть подавати заявки через Соціальний портал Мінсоцполітики

Українці, які потребують допоміжних засобів реабілітації (ДЗР), тепер можуть подавати заявку через Соціальний портал Мінсоцполітики. Уряд запровадив удосконалену систему, яка дозволяє зробити цей процес значно швидшим та зручнішим.

Нова функція передбачає можливість подати заяву онлайн, використовуючи електронний підпис, і відстежувати її статус у реальному часі.

Як це працюватиме:

  • Увійдіть до особистого кабінету на Соціальному порталі за допомогою КЕП або УЕП.
  • Оберіть «Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації», після чого натисніть «Подати заяву».
  • Заповніть заяву — дані підтягнуться автоматично. Ви також зможете оновити інформацію про себе в особистому кабінеті, натиснувши «Відомості про мене».
  • Після перевірки внесених даних підпишіть заяву електронним підписом.
  • У розділі «Мої заяви» можна стежити за статусом заявки в режимі реального часу.

Після опрацювання заявки Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю надасть е-направлення, яке з’явиться у вашому особистому кабінеті.

— Нова функція дозволяє уникнути тривалих процедур з паперовими документами, робить послугу доступнішою для людей із порушеннями мобільності та значно скорочує час очікування, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в уряді повідомили, чи подорожчає газ для населення у 2025 році через зростання тарифів на його транспортування у 4 рази.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики особи з інвалідністю реабілітація засоби
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