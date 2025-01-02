Майже мільйон українців отримали допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» через «Укрпошту»

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У грудні 2024 року майже мільйон громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через «Укрпошту», скористалися урядовою програмою «Зимова єПідтримка». Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій. Ще мільйон громадян можуть отримати допомогу від держави до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

— Завдяки «Укрпошті» люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора «Зимову єПідтримку» отримали вже мільйон українців. Серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року. Для уряду важливо, щоб у складний зимовий період українці отримали соціальну допомогу, особливо ті категорії, які найбільше цього потребують — пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій та інші, — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Тисячу гривень від держави у відділеннях «Укрпошти» можна отримати під час планової виплати пенсії чи соцдопомоги та й там же витратити — на товари та послуги з відповідного переліку. Щоб отримати допомогу від держави через «Укрпошту», жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Про нарахування 1000 гривень громадян повідомляють працівники «Укрпошти» під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.

— Для Міністерства соціальної політики ключовим пріоритетом є підтримка найвразливіших категорій населення, які найбільше потребують уваги та допомоги. Це в першу чергу люди з інвалідністю, пенсіонери, жителі прифронтових територій, для яких «Укрпошта» є найбільш зручним, зрозумілим і доступним способом отримання виплат. Програма «Зимова єПідтримка» — надзвичайно важлива для цих категорій громадян, які можуть отримати виплату під час отримання пенсії та соцдопомоги, та витратити на оплату комунальних послуг чи товарів з переліку поштового оператора, — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Завдяки розгалуженій мережі «Укрпошти» державну допомогу отримали:

близько 650 тисяч мешканців сільських і віддалених районів;

понад 300 тисяч пенсіонерів та отримувачів соцвиплат у містах;

116 тисяч українців, які проживають у прифронтових районах.

Хто може отримати виплати через «Укрпошту»:

особи віком 60+, які отримують пенсії через «Укрпошту»;

люди з інвалідністю I–II груп, які отримують пенсію за інвалідністю або соцдопомогу;

особи з інвалідністю з дитинства I–II груп;

люди, які отримують доплату на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

особи, які отримують пенсії або соцвиплати через «Укрпошту» на територіях, де тривають активні бойові дії.

Важливо! Кошти, отримані через «Укрпошту», можна витратити лише через «Укрпошту»:

на оплату комунальних платежів;

здійснення внесків на благодійні організації;

поповнення рахунків мобільних операторів;

оформлення передплати;

придбання друкованих видань;

оплату поштових послуг;

придбання товарів та ліків українського виробництва, зазначених у переліку поштового оператора.

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Нагадаємо, 26 грудня пресслужба Мінекономіки повідомила, що на реалізацію урядової програми «Зимова єПідтримка» направили додатково 2 млрд грн і до 27 грудня допомогу у 1000 грн мають отримати ті, хто подав заявки через застосунок «Дія» з 4 по 11 грудня, а це 2 млн людей. Загалом, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дії», отримають фінансову допомогу від держави.

24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

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Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» — майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». За цією програмою зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

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Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.