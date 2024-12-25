Понад 6 млн українців вже отримали по 1000 грн за урядовою програмою «Зимова єПідтримка»

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Понад 6 мільйонів українців вже отримали допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка». Про це учора повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок. Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини, - підкреслив глава уряду.

Він повідомив, що 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн вже отримали цю допомогу. Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима».

— Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин, — зазначив Денис Шмигаль.

У грудні понад 25 тисяч мешканців області отримають допомогу за програмою «Тепла зима»

Він» також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». За цією програмою зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців.

— Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді, — підкреслив прем’єр-міністр.

»Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.