На Полтавщині поблизу дороги місцеві мешканці знайшли гранату й набої — поліція

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Учора, 24 грудня, близько 09.00 поблизу дороги у межах селища Чутове на Полтавщині місцевий мешканець знайшов гранату та набої. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після отримання інформації про боєприпаси, поліція прибула на місце події та вилучила понад 100 набоїв калібру 5.45 мм та ручну гранату із запалом. Усі речові докази відправили на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють походження боєприпасів та усі обставини події.

Нагадаємо, учора у лісосмузі під Полтавою знайшли близько 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, 4 міни, ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.