У лісосмузі під Полтавою виявили арсенал боєприпасів — правоохоронці вибухівку вилучили

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На місці виявили близько 58 ручних гранат, запали й підривачі, протитанкові міни, гучний гранатомет та набої

Учора, 24 грудня, близько 10.00 у лісосмузі під Полтавою виявили арсенал боєприпасів. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, знайшов зброю місцевий мешканець, він же і звернувся до поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-вибухотехніки. За словами начальника райуправління поліції Полтавського району Петра Скічка, загалом правоохоронці вилучили близько 58 ручних гранат різного типу, близько 20 запалів та підривачів, 4 міни, 3 з яких протитанкові, ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.

Наразі правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасів, а також вирішують питання щодо передачі їх Силам оборони України.

Нагадаємо, днями на Полтавщині у полі знайшли гранати та набої — боєприпаси вилучила поліція.