Під час святкування Дня народження Дія.Бізнес у Кременчуці нагородили переможців освітніх програм

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Дія.Бізнес у Кременчуці — це частина масштабного національного проєкту із розвитку підприємництва в Україні, місія якого — створити країну підприємців та допомогти бізнесу зростати й експортувати

У вівторок, 24 грудня, Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Кременчуці відсвяткував свій третій день народження. Розділити радість свята на захід прийшли ті, хто протягом року брав участь в освітніх програмах Центру, звертався за консультаціями, а також друзі, партнери, підприємці.

Команда пишається результатами своєї діяльності. За три роки Центр відвідало майже 10 тис. осіб, було понад 3700 звернень, надано понад 520 консультацій. За підтримки Дія.Бізнес у Кременчуці відкрито 105 ФОПів. Сума залучених резидентами центру коштів на розвиток бізнесу склала 3 млн гривень. Про це розповіла керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

Також вона зазначила, що навчання в школі лідерства для жінок-підприємиць «Girls In» пройшли 25 учасниць. В програмі «Гранти для бізнесу: Від ідеї до реалізації» взяли участь 100 учасників, в Програмі «Leader Up» — 60 учасників.

У національному акселераторі «Власне» три переможці отримали по 100 тис. грн на розвиток бізнесу. Це Світлана Устименко, засновниця крафтового виробництва соусів та джемів «Your jam», Максим Літвінов, засновник інтернет-книгарні та видавництва дитячої книги «Життєрадісний жираф» та Олександр Серебряков, засновник ферми з промислового вирощування личинки мухи «Чорна Левина».

Переможницями програми для підприємців-початківців «Початок» стали 20 жінок. Кожна залучила по 100 тис. грн у власний бізнес.

Шість дівчат стали переможницями програми «Відважна»: Анна П’ятницька, співзасновниця азійського кафе «Dao Noodle Bar» та кримськотатарського кафе «Чіберек», Вікторія Голомб, засновниця майстерні розвиваючих іграшок з фетру «Felt Smart Toys», Ксенія Козлова, засновниця творчої ініціативи книг для дітей «Книга по малюнках», Тетяна Букіна, засновниця танцювальної студії для дорослих «Мандарин», Анжеліка Кошева, засновниця пекарні «ao.bakery», Ганна Кім, засновниця школи раннього розвитку за методикою Монтессорі «ГеніУм».

Переможницею програми «Траєкторія» стала Юлія Рябкова, засновниця студії краси «MRS MARI».

Всі жінки не тільки отримали корисні знання, залучили додаткові кошти у розвиток власного бізнесу, але й були нагороджені під час заходу дипломами та статуетками переможців.

Дія.Бізнес у Кременчуці: відкриваємо нові можливості перед майбутніми та діючими підприємцями цілком безкоштовно

Керівниця Центру запросила всіх охочих поєднуватися до ініціатив, які пропонує Дія.Бізнес у Кременчуці, адже це прекрасна можливість цілком безоплатно отримати знання щодо відкриття та розвитку власної справи, а також виграти грант й отримати кошти на подальший розвиток бізнесу.

Під час заходу було багато приємних слів від партнерів Центру, від учасників різних програм. Щоб гості не сумували, організатори влаштували цікаві рухливі інтерактиви.

Вечір завершився серією фото на пам’ять про чудову подію.