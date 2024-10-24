Дія.Бізнес у Кременчуці: відкриваємо нові можливості перед майбутніми та діючими підприємцями цілком безкоштовно

Дія.Бізнес — масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації України
У Кременчуці Дія.Бізнес працює з грудня 2021 року. Центр діє при громадській організації «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу» й спрямований на підтримку й розвиток місцевого підприємництва.
Керівниця центру Лариса Богодист розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що загалом такі центри відкриті в 14 містах України, але кременчуцький — один з найуспішніших, бо має високі показники й результати роботи.
Вона розповідає, що телефонувало дуже багато людей, які перебували в Польщі, Німеччині, Чехії, Болгарії, Словаччині, країнах Балтії. Їм розповідали, де знайти житло, як оформити виплати, верифікувати дипломи, про можливості працевлаштування, оформлення дітей у садочки та школи, отримання волонтерської допомоги тощо.
Пізніше була відкрита ще одна «гаряча лінія» для внутрішніх переселенців, які вимушені були покинути свої домівки, кинути бізнес, роботу й починати все з початку.
Майже рік команда центру працювала за кордоном, після чого повернулася у рідний Кременчук. Відразу стали шукати можливості підтримати місцевий бізнес.
Не менш пані Лариса гордиться результатами візійного жіночого акселератора «Відважна 2», який був покликаний підтримати українських підприємниць у старті, розвитку, діджиталізації та масштабуванні власної справи. Серед 50 переможець — шість з Кременчука!
Центр підтримує багато інших проєктів для діючих бізнесменів, для початківців, для релокованого й постраждалого від війни бізнесу. І кожний — це можливість залучити кошти на розвиток власної справи.
У вересні Дія.Бізнес Кременчук отримав відзнаку від Української академії медіації «Партнер медіації», й тепер розвивається у цьому напрямку.
Вона також демонструє комфортні цілком обладнані простори, які є в Центрі. Тут проходять заняття, зустрічі, навчання. Є все необхідне обладнання, тож ті, хто звертається, потрапляють в сучасний простір, й отримує необхідні знання.
Більш детально з Дія.Бізнес Кременчук та проєктами, акселераторами й програмами можна познайомитися на сайті або відвідати центр особисто за адресою: м.Кременчук, вул.Алітуська, 12.
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