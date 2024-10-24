Дія.Бізнес у Кременчуці: відкриваємо нові можливості перед майбутніми та діючими підприємцями цілком безкоштовно

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 125

У Кременчуці Дія.Бізнес працює з грудня 2021 року. Центр діє при громадській організації «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу» й спрямований на підтримку й розвиток місцевого підприємництва.

Керівниця центру Лариса Богодист розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що загалом такі центри відкриті в 14 містах України, але кременчуцький — один з найуспішніших, бо має високі показники й результати роботи.

— Ми відкрилися майже напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року. Зібрали професійну команду, почали діяльність, але не встигли розвернутися на повну, як почалася війна. Треба було приймати екстрені рішення, переформатувати нашу роботу, й ми прийняли рішення релокуватися у Польщу та відкрити ще один центр у Варшаві. На той час там перебувало дуже багато українських біженців. Люди не розуміли, як їм діяти, куди звертатися по допомогу, тому ми написали грантову заявку, виграли її та відкрили «гарячу лінію» для проведення консультацій, — каже пані Лариса.

Вона розповідає, що телефонувало дуже багато людей, які перебували в Польщі, Німеччині, Чехії, Болгарії, Словаччині, країнах Балтії. Їм розповідали, де знайти житло, як оформити виплати, верифікувати дипломи, про можливості працевлаштування, оформлення дітей у садочки та школи, отримання волонтерської допомоги тощо.

Пізніше була відкрита ще одна «гаряча лінія» для внутрішніх переселенців, які вимушені були покинути свої домівки, кинути бізнес, роботу й починати все з початку.

— Люди були у відчаї, не розуміли, що буде далі, як будувати нове життя, хто може допомогти. Наші фахівці консультували, спрямовували й в результаті ми видали так звану «дорожню карту», в якій було прописано, як діяти переселенцям на новому місці, вказані всі корисні контакти, координати — це багатьом спростило життя, — згадує Лариса Богодист.

Майже рік команда центру працювала за кордоном, після чого повернулася у рідний Кременчук. Відразу стали шукати можливості підтримати місцевий бізнес.

— Для початку треба було якось мотивувати людей, тому ми вирішили проводити бізнес-сніданки. На них приходило багато підприємців, люди спілкувалися, ділилися своїми болями, переживаннями. Це був успішний й популярний проєкт нашої команди. Наступний крок — діяльність по програмі єРобота, в рамках якої ми розповідали, як можна отримати фінансування на підтримку бізнесу від держави. У 2022-му році загалом по країні було видано 4008 грантів єРобота, і 46 з них — у Кременчуці! — з гордістю розповідає керівниця центру.

Не менш пані Лариса гордиться результатами візійного жіночого акселератора «Відважна 2», який був покликаний підтримати українських підприємниць у старті, розвитку, діджиталізації та масштабуванні власної справи. Серед 50 переможець — шість з Кременчука!

— Тобто шість жінок, які проходили навчання в нашому центрі, виграли гроші на відкриття власного бізнесу! З них три — на відкриття «безбар’єрного бізнесу»!

Центр підтримує багато інших проєктів для діючих бізнесменів, для початківців, для релокованого й постраждалого від війни бізнесу. І кожний — це можливість залучити кошти на розвиток власної справи.

— Переможці наших проєктів відкрили власні бьюті-студії, СТО, ресторанний бізнес, сільський туризм. Кожен з акселераторів — це можливості для жінок, які хочуть мати власну справу, але не мають певних знань. Вони можуть до вас звертатися, безкоштовно отримувати знання, ставати переможницями й будувати далі своє майбутнє. 9 листопада стартує стипендіальний проєкт для релокованого бізнесу. Його бюджет перевищую 12,7 млн грн. Тож запрошую до участі! — каже пані Лариса.

У вересні Дія.Бізнес Кременчук отримав відзнаку від Української академії медіації «Партнер медіації», й тепер розвивається у цьому напрямку.

«Сподіваюсь, що всі активні кременчужани завдяки нам стануть ще більше обізнані про можливості медіації, як ефективного інструменту вирішення конфліктів», — каже пані Лариса.

Вона також демонструє комфортні цілком обладнані простори, які є в Центрі. Тут проходять заняття, зустрічі, навчання. Є все необхідне обладнання, тож ті, хто звертається, потрапляють в сучасний простір, й отримує необхідні знання.

Більш детально з Дія.Бізнес Кременчук та проєктами, акселераторами й програмами можна познайомитися на сайті або відвідати центр особисто за адресою: м.Кременчук, вул.Алітуська, 12.