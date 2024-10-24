У Горішніх Плавнях під час пожежі в квартирі загинула жінка

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 132

24 жовтня о 3.03 у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Героїв Дніпра в Горішніх Плавнях сталася пожежа. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через значне задимлення. Під час гасіння у кімнаті знайшли тіло жінки без ознак життя.

Пожежу ліквідували о 3.46. Вогонь пошкодив дерев’яні меблі, вікно, побутову техніку, а також закоптив стіни та стелю квартири.

Надзвичайники змогли врятувати квартиру та частину майна від повного знищення.

Причиною займання попередньо вважається необережність під час куріння.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуцькому районі двічі за вечір горів один і той самий будинок.