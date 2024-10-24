Уночі Україну атакували 4 ракети та пів сотні БпЛА: над Полтавщиною теж збивали

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 168

Цієї ночі в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це стало відомо із ранкового зведення Командування Повітряних сил Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що у ніч на 24 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області та 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗСУ та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 російських БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачені, 1 залишається у повітряному просторі України, а 2 повернули у напрямку Росії та Білорусі.

— Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває! Інформація оновлюється, — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, що російська армія атакує Україну новим типом дронів, які замість вибухівки несуть спеціальну лінзу.