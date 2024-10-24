У Кременчуці попрощаються з футболістом Вадимом Папіровичем, який загинув на російсько-українській війні

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25 жовтня у Кременчуці попрощаються з військовим та футболістом Вадимом Папіровичем. Про це повідомляє пресслужба МФК Кремінь. Захисник України загинув у районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Прощання із загиблим відбудеться у п’ятницю 25 жовтня:

Об 11.00 у Кременчуцькому Міському палаці культури;

О 12.00 панахида у Свято-Миколаївському соборі;

О 13.00 — виїзд на Свіштовське кладовище, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Вадим Папірович народився 31 січня 1992 року. Тренувався у МФК «Кремінь» під керівництвом тренера Олександра Зозулі.

Вадим грав за БРВ-ВІК (Володимир), «Кремінь» (Кременчук) та «Металург» (Запоріжжя). Ці роки стали фундаментом для його подальшої кар’єри. Важливою віхою у кар’єрі Папіровича стали виступи за юнацьку збірну України. У 2009 році він зіграв три матчі за команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи країну на міжнародній арені.

У 2010 році Папірович дебютував на професійному рівні за команду рідного Хмельницького. На професійному рівні грав за «Гірник» (Горішні Плавні), МФК «Миколаїв», «Говерлу» (Ужгород).

З початку повномасштабної війни Вадим проходив навчання у Німеччині, а згодом вирушив на фронт. Друзі розповідають, що Вадим захищав країну на Донеччині, де був кулеметником. На передовій отримав не одне поранення і контузію. Також проходив лікування, після чого його відправляли далі виконувати бойові завдання.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.