Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Воїни світла, Війна

У Кременчуці попрощаються з футболістом Вадимом Папіровичем, який загинув на російсько-українській війні

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 655

Прощання відбудеться у п'ятницю у Міському палаці культури 

25 жовтня у Кременчуці попрощаються з військовим та футболістом Вадимом Папіровичем. Про це повідомляє пресслужба МФК Кремінь. Захисник України загинув у районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Прощання із загиблим відбудеться у п’ятницю 25 жовтня:

  • Об 11.00 у Кременчуцькому Міському палаці культури;
  • О 12.00 панахида у Свято-Миколаївському соборі;
  • О 13.00 — виїзд на Свіштовське кладовище, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Вадим Папірович народився 31 січня 1992 року. Тренувався у МФК «Кремінь» під керівництвом тренера Олександра Зозулі.

Вадим грав за БРВ-ВІК (Володимир), «Кремінь» (Кременчук) та «Металург» (Запоріжжя). Ці роки стали фундаментом для його подальшої кар’єри. Важливою віхою у кар’єрі Папіровича стали виступи за юнацьку збірну України. У 2009 році він зіграв три матчі за команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи країну на міжнародній арені.

У 2010 році Папірович дебютував на професійному рівні за команду рідного Хмельницького. На професійному рівні грав за «Гірник» (Горішні Плавні), МФК «Миколаїв», «Говерлу» (Ужгород).

З початку повномасштабної війни Вадим проходив навчання у Німеччині, а згодом вирушив на фронт. Друзі розповідають, що Вадим захищав країну на Донеччині, де був кулеметником. На передовій отримав не одне поранення і контузію. Також проходив лікування, після чого його відправляли далі виконувати бойові завдання.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх