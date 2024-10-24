Письменників запрошують на Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року»

Творча спілка письменників Кременчуччини, що об’єднує за професійними інтересами українських письменників Кременчуччини: міста Кременчука і Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’яно-Потоківської, Новогалещинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад приймає видання на Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року».
На Конкурс приймаються видання, які мають не менше 32 сторінок, зареєстровані у Книжковій палаті України, мають власний ISBN і видані упродовж 2024 року у будь-якому видавництві чи друкарні. На розгляд Поважного Журі не приймаються колективні видання — тільки авторські друковані видання не більше 2-х найменувань книг на номінації:
До розгляду Поважного журі конкурсу допускаються видання до яких додано пакет документів:
Видання приймаються на розгляд Поважного Журі з 1 червня до 31 грудня бібліотекарями читальної зали Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16 з 10.00 до 17.00 щодня, крім п’ятниці та суботи (під час оголошення повітряної тривоги бібліотека не працює).
Підсумки Конкурсу підбиваються в урочистій обстановці (місце і час проведення оголошується у пресі заздалегідь) 3 березня 2025 року у Всесвітній день письменника.
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