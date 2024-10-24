Від скиду вибухівки загинув воїн з Кременчуччини Станіслав Лук'янченко

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1

Кременчуччина, 16 жовтня, попрощалася з загиблим захисником України Станіславом Лук'янченком.

Військовий з Козельщинської громади загинув від скиду вибухівки з безпілотника. Солдат мотопіхотної роти віддав життя, захищаючи рідну землю, поблизу Катеринівки на Донеччині.

Схилившись на коліно, громада провела захисника в останню путь живим коридором по вулиці Остроградського (від Дитячої музичної школи) до його будинку на вул. Григора Тютюнника.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.