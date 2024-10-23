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Коли долар буде по 50: МВФ покращив прогноз курсу національної валюти для України

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 104

 

Навесні цього року МВФ прогнозував девальвацію гривні швидшими темпами

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз курсу долара США до гривні на період до 2029 року. Девальвація національної валюти до позначки у 50 грн за долар відбудеться лише у 2028 році, а не у 2027-му, як прогнозувалося раніше.

Згідно з новим прогнозом МВФ, середній курс долара США становитиме:

  • у 2024 році — 41 грн/дол;
  • у 2025 році — 45 грн/дол;
  • у 2026 році — 46,8 грн/дол;
  • у 2027 році — 48,6 грн/дол;
  • у 2028 році — 50,2 грн/дол;
  • у 2029 році — 51,7 грн/дол.

Пів року тому прогноз МВФ був більш песимістичним. У квітні вважалось, що долар в Україні буде коштувати 50 грн вже у 2027 році.

Який курс долара МВФ прогнозував у квітні 2024 року:

  • 2024 рік — 41,0 грн/дол;
  • 2025 рік — 45,8 грн/дол;
  • 2026 рік — 48,6 грн/дол;
  • 2027 рік — 50,4 грн/дол;
  • 2028 рік — 52,1 грн/дол;
  • 2029 рік — 54,1 грн/дол.

Зазначимо, що в урядовому проєкті державного бюджету України на 2025 рік курс долара закладений на рівні 45 грн/дол.

Нагадаємо, у Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: UNIAN
Теги: МВФ курс долара прогноз курс валют долар
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