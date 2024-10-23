Коли долар буде по 50: МВФ покращив прогноз курсу національної валюти для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз курсу долара США до гривні на період до 2029 року. Девальвація національної валюти до позначки у 50 грн за долар відбудеться лише у 2028 році, а не у 2027-му, як прогнозувалося раніше.
Згідно з новим прогнозом МВФ, середній курс долара США становитиме:
Пів року тому прогноз МВФ був більш песимістичним. У квітні вважалось, що долар в Україні буде коштувати 50 грн вже у 2027 році.
Який курс долара МВФ прогнозував у квітні 2024 року:
Зазначимо, що в урядовому проєкті державного бюджету України на 2025 рік курс долара закладений на рівні 45 грн/дол.
Нагадаємо, у Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення.
«Кременчуцький Телеграф» також писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.