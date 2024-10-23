Завтра у Кременчуці попрощаються із загиблим захисником України Володимиром Філіпом
Сьогодні, 21:02
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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Завтра, 24 жовтня, Кременчук попрощається із загиблим захисником України Володимиром Філіпом, який загинув 26 грудня 2023 року під час захисту територіальної цілісності країни від агресії Російської Федерації. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Прощання із загиблим відбудеться 24 жовтня 2024 року:
- Об 11.00 — церемонія прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- О 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- О 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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