Завтра у Кременчуці попрощаються із загиблим захисником України Володимиром Філіпом

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 203

Завтра, 24 жовтня, Кременчук попрощається із загиблим захисником України Володимиром Філіпом, який загинув 26 грудня 2023 року під час захисту територіальної цілісності країни від агресії Російської Федерації. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Прощання із загиблим відбудеться 24 жовтня 2024 року: