У Кременчуці досі шукають зниклу 13-річну Карину Шолудько (доповнено)

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 2 180

Дівчина з ночі не виходить на зв'язок

23 жовтня до Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева жителька з проханням допомогти знайти її 13-річну доньку Карину Шолудько. За словами матері, дівчина пішла з дому і востаннє виходила на зв'язок о 2:00, після чого не повернулася додому і не відповідає на дзвінки.

Поліція Кременчука розпочала пошуки дитини, залучивши особовий склад.

Прикмети Карини Шолудько:

На вигляд 13-15 років, зріст приблизно 165 см, худорлявої статури, світле волосся.

Одяг: темно-сині джинси, чорна куртка, чорна шапка з рожевим візерунком, темні кросівки.

Доповнено:

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, станом на 20.00 пошуки ще тривають. Дівчина може перебувати в районі Молодіжного.

Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти в пошуку дівчини, поліція просить повідомити її за телефонами: +380 (99) 793 35 04, +380 (98) 739 26 30 або 102.