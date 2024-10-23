23 жовтня до Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева жителька з проханням допомогти знайти її 13-річну доньку Карину Шолудько. За словами матері, дівчина пішла з дому і востаннє виходила на зв'язок о 2:00, після чого не повернулася додому і не відповідає на дзвінки.
Поліція Кременчука розпочала пошуки дитини, залучивши особовий склад.
Прикмети Карини Шолудько:
Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, станом на 20.00 пошуки ще тривають. Дівчина може перебувати в районі Молодіжного.
Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти в пошуку дівчини, поліція просить повідомити її за телефонами: +380 (99) 793 35 04, +380 (98) 739 26 30 або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.