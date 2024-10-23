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Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 291

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 24 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • пр. Далекий, 1-10
  • вул. Євгена Патона, 1-21А
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Рєпіна, 9/28-86
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15.

З 8.00 до 17.00

  • пр. Арсенальний, 2
  • пр. Арсенальний, 1-24/35
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • пров. Вагонобудівний, 2А
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А
  • пров. Захисний, 3-15
  • пров. Козачий, 24-34
  • пров. Лисенка, 1-16
  • пров. Миргородський, 2-11
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • пров. Курчанівський, 1-24
  • пров. Прорізний, 28/30,30
  • пров. Сорочинський, 2-15
  • пров. Стрілецький, 9-18
  • пров. Фабричний, 3-13/1
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11
  • туп. Козачий, 3-10/29
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Богдана Хмельницького, 24
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Гранітна, 5
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Капітана Трусова, 83-92/25
  • вул. Квітки Цісик, 36Г
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17
  • вул. Криворудна, 16-20А
  • вул. Ліщинова, 17-23
  • вул. Майора Пугача, 82-90/31
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Небесної Сотні, 24/37, 29/35
  • вул. Нова, 2/1-14/16
  • вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Переяславська, 108,116/48
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31
  • вул. Різдвяна, 18-45
  • вул. Романа Шухевича, 30,31
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-85
  • вул. Хорольська, 50/1-209/6
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чорноморська, 1-4
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії
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