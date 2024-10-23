Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 24 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 пр. Далекий, 1-10

вул. Євгена Патона, 1-21А

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Республіканська, 1-107

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Тупикова, 3-10

вул. Х. Алчевської, 2

вул. Художня, 28-57/2

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. І. Приходька, 3-24

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. М. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15. З 8.00 до 17.00 пр. Арсенальний, 2

пр. Арсенальний, 1-24/35

пров. Арсенальний, 13-62

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

пров. Вагонобудівний, 2А

пров. Дмитра Вишневецького, 20А

пров. Захисний, 3-15

пров. Козачий, 24-34

пров. Лисенка, 1-16

пров. Миргородський, 2-11

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

пров. Курчанівський, 1-24

пров. Прорізний, 28/30,30

пров. Сорочинський, 2-15

пров. Стрілецький, 9-18

пров. Фабричний, 3-13/1

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2-36

туп. 8-й Хорольський, 3-8

туп. 9-й Хорольський, 9-14

туп. 10-й Хорольський, 4-11

туп. Козачий, 3-10/29

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Гайдамацька, 80

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

вул. Гранітна, 5

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Капітана Трусова, 83-92/25

вул. Квітки Цісик, 36Г

вул. Космонавтів, 1А-36/17

вул. Криворудна, 16-20А

вул. Ліщинова, 17-23

вул. Майора Пугача, 82-90/31

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Небесної Сотні, 24/37, 29/35

вул. Нова, 2/1-14/16

вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Переяславська, 108,116/48

вул. Петра Прокоповича, 1-31

вул. Різдвяна, 18-45

вул. Романа Шухевича, 30,31

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Соломії Крушельницької, 44-85

вул. Хорольська, 50/1-209/6

вул. Червона Гірка, 23

вул. Чорноморська, 1-4

вул. Чумацький Шлях, 87-123А.

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