Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 24 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- пр. Далекий, 1-10
- вул. Євгена Патона, 1-21А
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Х. Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15.
З 8.00 до 17.00
- пр. Арсенальний, 2
- пр. Арсенальний, 1-24/35
- пров. Арсенальний, 13-62
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- пров. Вагонобудівний, 2А
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А
- пров. Захисний, 3-15
- пров. Козачий, 24-34
- пров. Лисенка, 1-16
- пров. Миргородський, 2-11
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Курчанівський, 1-24
- пров. Прорізний, 28/30,30
- пров. Сорочинський, 2-15
- пров. Стрілецький, 9-18
- пров. Фабричний, 3-13/1
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- туп. 8-й Хорольський, 3-8
- туп. 9-й Хорольський, 9-14
- туп. 10-й Хорольський, 4-11
- туп. Козачий, 3-10/29
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Гранітна, 5
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25
- вул. Квітки Цісик, 36Г
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Криворудна, 16-20А
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Майора Пугача, 82-90/31
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 24/37, 29/35
- вул. Нова, 2/1-14/16
- вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Переяславська, 108,116/48
- вул. Петра Прокоповича, 1-31
- вул. Різдвяна, 18-45
- вул. Романа Шухевича, 30,31
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Соломії Крушельницької, 44-85
- вул. Хорольська, 50/1-209/6
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чорноморська, 1-4
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
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