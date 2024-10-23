В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації

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В Україні проведуть повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1204 від 22 жовтня 2024 року, яка вносить зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

У постанові уряду визначено, що орган, який схвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації «критично важливими» у разі потреби проводить перевірку відповідності цим критеріям.

За результатами цієї перевірки орган ухвалює рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, або про невідповідність, після чого скасовує їх статус «критично важливих»,

— Копію рішення, схваленого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри, — йдеться у постанові Кабміну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати. Центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств до врегулювання цього питання.

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформації про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

Кабмін змінив порядок отримання статусу критично важливого підприємства для бронювання

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для отримання права на бронювання працівників. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 988 від 16 серпня 2024 року, якою внесені зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76.