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Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 384 Коментарів: 1

 

Забронювати військовозобов’язаного, який не оновив свої облікові дані, буде неможливо  

Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформація про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

Тобто, забронювати можна буде військовозобов’язаних, які не лише перебувають на військовому обліку та мають військово-обліковий документ, а ще й підтвердили правильність своїх облікових даних та які не перебувають у розшуку за поданням ТЦК.

Крім того, уточнено критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Саме такі підприємства наразі мають право бронювати працівників.

Серед ключових показників:

  • значні суми сплачених податків та валютних надходжень,
  • стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
  • важливість для певної галузі національної економіки,
  • важлива роль у забезпеченні потреб територіальної громади.

Підприємства, що відповідають щонайменше двом із встановлених критеріїв, отримують право забронювати 50% співробітників, а за потреби й більше.

 Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

Зазначимо, що в Україні готуються до впровадження системи економічного бронювання, яка дозволить отримати відстрочку від мобілізації й іншим категоріям працівників не лише на критично важливих підприємствах.

Так нещодавно заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання фінансового комітету оголосив про рішення впровадити систему економічного бронювання, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12093 про внесення змін до КУпАП щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Зокрема, пропонується дати можливість військовозобов’язаним самостійно звертатися до ТЦК для добровільної сплати штрафу за порушення правил військового обліку у розмірі 50% від мінімального встановленого — 8500 грн.

У пояснювальній записці до цього законопроєкту наголошується, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету. А тому очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін бронювання військовий облік оновлення мобілізація
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Коментарі: 1

4 666
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:31

І водночас можна оновити данні ще й заоаз, але сплатити щтраф зі знижкою😂😂😂


0 0

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