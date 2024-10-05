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Модель економічного бронювання точно впроваджуватимуть — Железняк

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 219 Коментарів: 1

 Розглядається кілька моделей реалізації, остаточне рішення залежить від політичного керівництва

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання фінансового комітету оголосив про рішення впровадити систему економічного бронювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кіндратів зазначив, що для реалізації економічного бронювання буде необхідно змінити періодичність подання звітності по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з квартальної на місячну. Наразі розглядається три моделі впровадження, і остаточне рішення буде залежати від політичного керівництва.

«Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей — три. Чекають "рішення політичного керівництва"», — передав Железняк слова заступника міністра економіки.

Крім того, планується перехід від оцінки критичності підприємства до оцінки критичності працівника, ймовірно, з підтвердженням зарплати на місячній основі.

«Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», — додав він.

У травні Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що економічне бронювання не спрацювало в жодній країні. Тоді розглядали два підходи до питання економічного бронювання: податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: volynnews.com
Теги: бронювання
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Коментарі: 1

1 279
evil:
Сьогодні, 10:48

Я розкажу вам шо таке економічне бронювання. Це коли у воєнний час на державному рівні обмежується зарплатня до максимального рівня 16 тис. грн.для держслужбовців всіх рівнів, установ та всіх сфер. Кого не влаштовує пе#дує з посади на#уй и одразу по мобілізації призивається до лав Збройних сил. Двох зайців вбито одночасно. І тобі суттєва економія до 75% коштів. І виконання мобілізаційного завдання. А то о#уїли до нечуваного рівня. Сидять #ідараси на нашій шиї, як деякі, виписують собі матдопомоги по 160 тисяч на рік. Крадуть на схєматозах як не в себе. Сидять на нашій шиї та ще й серуть зверху. Вєршитєлі судєб #уєви.


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