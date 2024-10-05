Модель економічного бронювання точно впроваджуватимуть — Железняк

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 219 Коментарів: 1

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання фінансового комітету оголосив про рішення впровадити систему економічного бронювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кіндратів зазначив, що для реалізації економічного бронювання буде необхідно змінити періодичність подання звітності по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з квартальної на місячну. Наразі розглядається три моделі впровадження, і остаточне рішення буде залежати від політичного керівництва.

«Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей — три. Чекають "рішення політичного керівництва"», — передав Железняк слова заступника міністра економіки.

Крім того, планується перехід від оцінки критичності підприємства до оцінки критичності працівника, ймовірно, з підтвердженням зарплати на місячній основі.

«Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», — додав він.