Модель економічного бронювання точно впроваджуватимуть — Железняк

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання фінансового комітету оголосив про рішення впровадити систему економічного бронювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Кіндратів зазначив, що для реалізації економічного бронювання буде необхідно змінити періодичність подання звітності по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з квартальної на місячну. Наразі розглядається три моделі впровадження, і остаточне рішення буде залежати від політичного керівництва.
Крім того, планується перехід від оцінки критичності підприємства до оцінки критичності працівника, ймовірно, з підтвердженням зарплати на місячній основі.
У травні Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що економічне бронювання не спрацювало в жодній країні. Тоді розглядали два підходи до питання економічного бронювання: податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.
Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.
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