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Надзвичайні новини

У Лубенському районі зіткнулись ЗАЗ та електровелосипед: постраждала велосипедистка

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 113

Поліція встановлює обставини події

4 жовтня близько 8.00 на вул. Черкаській у селищі Оржиця Лубенського району внаслідок зіткнення електровелосипеда з автомобілем постраждала велосипедистка. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, електровелосипед, яким керувала 60-річна місцева жителька, зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-1102, під керуванням 57-річного місцевого водія. Травмовану велосипедистку госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що нещодавно у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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