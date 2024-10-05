У Лубенському районі зіткнулись ЗАЗ та електровелосипед: постраждала велосипедистка

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4 жовтня близько 8.00 на вул. Черкаській у селищі Оржиця Лубенського району внаслідок зіткнення електровелосипеда з автомобілем постраждала велосипедистка. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, електровелосипед, яким керувала 60-річна місцева жителька, зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-1102, під керуванням 57-річного місцевого водія. Травмовану велосипедистку госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що нещодавно у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.