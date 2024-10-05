У Полтаві підлітка порізала вени та вистрибнула з вікна — соцмережі

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 276

Зараз вона у лікарні *Фото ілюстративне

2 жовтня у Полтаві 12-річна підлітка намагалась вкоротити собі віку. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб інтернет-виданню «Полтавщина», дівчинка порізала вени та вистрибнула з вікна 6-го поверху. Правоохоронцям про інцидент повідомили медики. Зараз дитина в реанімації — у важкому стані. Нагадаємо, у серпні у Кременчуці з сьомого поверху випала 2-річна дівчинка.

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