2 жовтня у Полтаві 12-річна підлітка намагалась вкоротити собі віку. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб інтернет-виданню «Полтавщина», дівчинка порізала вени та вистрибнула з вікна 6-го поверху. Правоохоронцям про інцидент повідомили медики. Зараз дитина в реанімації — у важкому стані.
Нагадаємо, у серпні у Кременчуці з сьомого поверху випала 2-річна дівчинка.
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