У Полтавському районі поліція вилучила у чоловіка гранату, міну, автомат та банку з наркотиками

Під час обшуку у жителя одного з сіл Полтавського району, поліціянти вилучили гранату Ф-1 із запалом, димову міну, два магазини з набоями до автомата Калашникова, а також ємність із сухою речовиною, схожою на наркотичну. Усі вилучені предмети направили на експертизи. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За даними правоохоронців, проти 44-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Розсошенцях зіткнулися дві автівки. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліціянти побачили у салоні одного з транспортних засобів гранату.
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