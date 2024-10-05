У Полтавському районі поліція вилучила у чоловіка гранату, міну, автомат та банку з наркотиками

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 144

Під час обшуку у жителя одного з сіл Полтавського району, поліціянти вилучили гранату Ф-1 із запалом, димову міну, два магазини з набоями до автомата Калашникова, а також ємність із сухою речовиною, схожою на наркотичну. Усі вилучені предмети направили на експертизи. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, проти 44-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)

ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Розсошенцях зіткнулися дві автівки. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліціянти побачили у салоні одного з транспортних засобів гранату.