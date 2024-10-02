У Розсошенцях у одного з учасників ДТП в салоні автівки виявилась граната

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1 жовтня близько 19.00 у селі Розсошенці на вулиці Кременчуцькій зіткнулися дві автівки. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліціянти побачили у салоні одного з транспортних засобів гранату. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, ВАЗ, за кермом якого був 43-річний місцевий житель, зіткнувся з KIA Sorento, за кермом якого перебував 55-річний полтавець. Ніхто з учасників аварії не постраждав.

Під час документування події поліціянти побачили в автомобілі ВАЗ гранату Ф-1, яку вилучили та направили на експертизу.

Слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 вересня у Гребінці п’яний чоловік підірвав біля будинку гранату — троє людей у лікарні.