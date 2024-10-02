У Горішніх Плавнях можна відвідати виставку вишитих рушників

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 96 Партнерський проєкт

У Горішніх Плавнях розпочато реалізацію спільного проєкту «Український оберіг». Колектив краєзнавчого музею Горішніх Плавнів реалізує його разом із колегами з Полтавського краєзнавчого музею. У рамках проєкту відкрилася виставка вишитих рушників із фонду Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів та відбулася презентація зібрання вишитих рушників із колекції полтавчан

У краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів 10 вересня провели захід, присвячений початку роботи над проєктом «Український оберіг». Музейники нашого міста реалізують його спільно з колективом Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Заступниця директора з наукової роботи краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Катерина Ткаченко повідомила, що «основне завдання проєкту — познайомити відвідувачів із різноманіттям української народної культури Полтавщини».

«Реалізація проєкту розпочалася з презентації вишитих рушників із фондозбірки Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів, яка налічує близько 100 таких експонатів. Виставка вишитих рушників була в Дмитрівці, а тепер вони представлені в краєзнавчому музеї міста», — повідомила Катерина Ткаченко.

Виставку експонатів із колекції Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів презентувала його керівниця Оксана Прибутько.

За її словами, в експозиції налічується 51 рушник. А сукупно фонди Дмитрівського відділу нараховують понад 120 вишитих рушників. Частина рушників — більш давні, із домотканого полотна, прикрашені вишивкою нитками червоного та чорного кольорів, виготовлені приблизно в період кінця XIX — першої половини XX століть. Інші — з фабричного полотна, прикрашені різнокольоровою вишивкою, виготовлені в середині — наприкінці XX століття.

«Найстаріший рушник, якому приблизно 120-150 років, прикрашений двосторонньою вишивкою переважно нитками червоного кольору з незначним вкрапленням жовтого і білого кольорів, а також чорного кольору — як обвідку елементів вишивки. Ще один рушник віком понад 100 років у гарному стані, мабуть, довго зберігався в скрині, а не слугував за призначенням», — розповіла Оксана Прибутько.

Вона висловила впевненість, що всі представлені на виставці рушники по-своєму цікаві:

«Прикрашені яскравими вишивками, вишиті вручну місцевими майстринями, що проживали в селах Дмитрівці, Кияшках, Підлужжі, Горі, Кузьменках, Базавлуках».

Як зазначила Оксана Прибутько, техніка вишивки на представлених рушниках — гладь, хрестик, вирізування. Вироби прикрашені мережкою та мереживом, плетеним вручну гачком. Орнамент на рушниках переважно рослинний. Це різноманітні рослинні елементи, тобто декоративно-стилізоване зображення квітів, листя, гілок, ягід. Часто рослинний орнамент доповнює зооморфний — зображення птахів, тварин, риб та каліграфічний, коли на вишивці зображені окремі літери або елементи тексту. Навіть зустрічається пейзажний орнамент, коли реалістично або стилізовано зображують природу, архітектуру. А також геометричний — поєднання у кольорі геометричних елементів, які чітко чередуються.

У XIX столітті, зауважила музейниця, існувало багато видів рушників. Зокрема, божник — для оздоблення ікон, кілковий — багато вишитий рушник, призначений для оздоби хати, плечовий — рушник, що пов’язували через плече сватам у шлюбних обрядах, подарунковий — дешевий рушник для весільних подарунків.

А також утирач — рушник для витирання рук, стирок — рушник для витирання посуду, хлібник — рушник, яким накривали хліб. Завідувачка сектору науково-дослідного відділу фондів Полтавського краєзнавчого музею Оксана Сулима за допомогою відеозв’язку презентувала зібрання вишитих рушників із колекції закладу. За її словами, у збірках Івана Зарецького, Кості Мощенка та братів Щербаківських, які у різні часи примножували колекцію Полтавського краєзнавчого музею, представлені рушники з класичним орнаментом у вигляді дерева життя або світового дерева — дерева у вазоні, що має різні варіації та доповнення. Частину колекції складають вироби з орнітологічними та антропоморфними мотивами (із використанням образів птахів та людей відповідно).

На всіх експонатах композиційно поєднані різні види узорів. Деякі вироби містять спрощене зображення світового дерева, що наближене до поширеного барокового сюжету — букет, перевитий стрічкою.

«Композиційної завершеності рушникам надає облямівка, просту кривульку часто доповнюють ширший бордюр по низу виробів та вужчі з боків. Зазвичай це фітоморфні мотиви: гілка або пагін, у вигинах яких розміщені квітки та листя, рідше — плоди. Серед геометричних узорів зустрічаються квадрати, ромби, трикутники. Колірне вирішення в усіх виробах традиційне: домінує червона барва, рідко доповнена синьою або жовтою. Стібки автентичні: переважає полтавський рушниковий шов та занизування. Для утворення чітких контурів усі мотиви орнаментів обшиті стебловим швом», — вказала Оксана Сулима.

Як зазначила музейниця, така техніка вільного малюнку надає легкість, вишуканість та святковість, що досягається ажурністю та різноманітністю заповнень окремих деталей узорів. Зараз колекція музею, зазначила Оксана Сулима, нараховує близько 700 рушників XIX–XXI століть. У 2017 році в музейному закладі діяла виставка «Між минулим та майбутнім», на якій серед інших раритетів були представлені рушники родини Дем’яненків із Хорольщини. У цій сім’ї тривалий час зберіга­лася традиція прикрашати помешкання вишитими рушниками власного виконання.

На цьогорічній виставці музею — «З вірою в майбутнє України» експонуються вироби, що зберігались у родині Володимира Мокляка, заступника директора музею з наукової роботи. Їх із покоління до покоління передавали на Новосанжарщині. До унікальних експонатів державної частини музейного фонду України, зауважила Оксана Сулима, належать авторські вироби сучасних вишивальниць. Серед них — вишиваний спадок Надії Бабенко. На основі народних вишивок Полтавщини майстриня виробила власний індивідуальний почерк, несхожий на інші, який одразу визнали і належно оцінили мистецтвознавці. Для її виробів характерна стилізація рослинних орнаментальних форм, що набули неперевершеного, суто індивідуального компонента. У колекції музею зберігаються пишно декоровані авторські рушники Надії Бабенко «Жоржини», «Павичі», «Берегиня», вишиті червоним шовком.

«Вишиті вироби з музейного зібрання — цінні раритети, у яких зафіксована самобутність епохи, в яку вони були створені, втілені таланти народних майстринь Полтавщини, які спиралися на здобутки та напрацювання сотень своїх попередниць і берегли лише доцільні елементи. Ці ж традиції шанують та продовжують популяризувати сучасні мисткині, які на основі давніх зразків створюють унікальні авторські рушники», — підсумувала Оксана Сулима.

Виставка вишитих рушників із фондозбірки Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів працюватиме до 31 жовтня.

Графік роботи музею: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 17.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Під час повітряної тривоги відвідування музею припиняється.