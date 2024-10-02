СБУ та Нацполіція у Києві затримали ще 4-х підпалювачів військових автомобілів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 148

Двоє із затриманих, яких залучили до співпраці російські спецслужби, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркоторгівлю, а ще одна є наркозалежною

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто Сил оборони.

Про це повідомляють пресслужби СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Зловмисниками виявилося троє місцевих чоловіків та одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє із затриманих раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркоторгівлю.

Раніше всі вони окремо один від одного шукали швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Таким чином фігуранти потрапили «до уваги» російських спецслужб, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю. За їх вказівкою поплічники окупантів підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх використовуючи легкозаймисті суміші.

Протягом доби зловмисники спалили три службові автівки українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті. Під час цього вони фіксували загоряння на камери мобільних телефонів для «звітів» перед російськими кураторами. За спалену автівку їм обіцяли заплатити по 1000 доларів США.

Так, за даними слідства, у вересні 2024 року на одній з вулиць в Оболонському районі близько першої години ночі 21-річний молодик підпалив автомобіль Opel Campo зеленого кольору. Згодом через месенджер Telegram він відзвітував про виконану роботу своєму куратору з російських спецслужб та отримав від того вказівку наступного разу якісніше знімати відео підпалу.



Двоє інших підозрюваних чоловіків 26 та 29 років, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та наркотики, підпалили автомобіль Volkswagen – LT45 у Дарницькому районі.

У цьому ж районі 34-річна наркозалежна киянка підпалила автомобіль Volkswagen.



Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин «по гарячих слідах» одразу після вчинення злочинів, зазначили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Злочинні дії двох фігурантів додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. За даними поліції, з початку року в Україні зафіксовано 266 випадків підпалів автомобілів військових та волонтерів. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.