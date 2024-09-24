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Надзвичайні новини, Війна

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 493

 

Військові розповіли про власні методи протидії поплічниками росіян, якщо поліція з цим не справляється

Нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Про це повідомили в Телеграм-каналі «Розвідка Ноєм».

На опублікованому відео та фото видно, як двоє чоловіків сидять на землі біля авто оливкового кольору поруч з пластиковою каністрою, запальничкою та сірниками. У кадрі чоловік у військовому камуфляжі, який стоїть над ймовірними паліями, пояснює їм їхню подальшу долю.

— Що ж, хлопчики, догралися? Чи будемо ще машини підпалювати? Поїдемо, може, ями покопаємо? — звертається він до двох чоловіків, що сидять на землі.

У тексті повідомлення говориться, що військові тиждень чергували біля свого авто «замість адекватної відпустки» і це «принесло свої результати». 

Далі вони розповідають про спійманих горе-паліїв, давши їм нові імена: «Бібер» та «Долік».

— Бібер та Долік не хотіли працювати. Дядьки хотіли легких грошей. Для типів не важливо, під чиїм прапором вони будуть жити. Чуваки думають тільки за власне пузо. Прийшла Біберу та Доліку цікава пропозиція, за гроші, спалити військову тачку, на що хлопці, не вагаючись, погодилися, — зазначають військові.

А далі вони пояснюють, що спійманих «паліїв» чекає важка доля, бо їхнє життя відтепер напряму залежатиме від того авто, яке вони намагалися спалити.

— Типи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано, та які наслідки могли притягнути їхні дії, — написали військові.

У покарання горе-паліям доведеться провести на фронті наступні 3 місяці разом з військовими.

— Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно. Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп та що таке війна. Обіцяємо кормити, *** (навантажувати — ред.) великою кількістю роботи, — йдеться у повідомленні. 

Військові радять родичам горе-паліїв найближчим часом не шукати своїх рідних.

— Віднині Бібер та Долік зі шляху ізгоїв вступають на шляхетний путь воїнів, - іронізують військовослужбовці.

Автори допису попереджають усіх любителів заробити «легкі гроші», що їх успішний досвід полювання на паліїв авто «з радістю перейняли» інші військовослужбовці, а тому «подібні акції обов’язково будуть неодноразовими» та нагадують про «один нюанс».

— Бібер та Долік відтепер стають публічними. Нам надважливо зберегти їх життя. А от тим, кого піймали непомітно, можемо побажати тільки терпіння. Фіг зна, що прийде в голову злим військовим, які дуже люблять та цінують свої бойові авто, на відміну від ваших нікчемних життів. Перед тим, як спалити тачку, думайте, варто воно того чи ні, — попереджають можливих поплічників ворога захисники України.

 

Нагадаємо, цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. За даними поліції, з початку року в Україні зафіксовано 266 випадків підпалів автомобілів військових та волонтерів. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців 

Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.


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Автор: Віктор Крук
Теги: підпал автомобіль військові палії покарання
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