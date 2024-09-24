Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Військові розповіли про власні методи протидії поплічниками росіян, якщо поліція з цим не справляється
Нещодавно військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Про це повідомили в Телеграм-каналі «Розвідка Ноєм».
На опублікованому відео та фото видно, як двоє чоловіків сидять на землі біля авто оливкового кольору поруч з пластиковою каністрою, запальничкою та сірниками. У кадрі чоловік у військовому камуфляжі, який стоїть над ймовірними паліями, пояснює їм їхню подальшу долю.
У тексті повідомлення говориться, що військові тиждень чергували біля свого авто «замість адекватної відпустки» і це «принесло свої результати».
Далі вони розповідають про спійманих горе-паліїв, давши їм нові імена: «Бібер» та «Долік».
А далі вони пояснюють, що спійманих «паліїв» чекає важка доля, бо їхнє життя відтепер напряму залежатиме від того авто, яке вони намагалися спалити.
У покарання горе-паліям доведеться провести на фронті наступні 3 місяці разом з військовими.
Військові радять родичам горе-паліїв найближчим часом не шукати своїх рідних.
Автори допису попереджають усіх любителів заробити «легкі гроші», що їх успішний досвід полювання на паліїв авто «з радістю перейняли» інші військовослужбовці, а тому «подібні акції обов’язково будуть неодноразовими» та нагадують про «один нюанс».
Нагадаємо, цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. За даними поліції, з початку року в Україні зафіксовано 266 випадків підпалів автомобілів військових та волонтерів. Про це розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.
Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців
Так, нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.
12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.
2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.
Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.