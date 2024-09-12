Підпалював у Києві автівки військових на замовлення спецслужб РФ: силовики затримали мешканця Полтавщини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 230

Співробітники Служби безпеки України спільно із представниками Національної поліції затримали мешканця Полтавщини, який разом із чотирма своїми спільниками підпалював автівки військовослужбовців на замовлення спецслужб РФ. Про це інформують у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, на рахунку у паліїв було 5 машин, які вони спалили у різних районах Києва. На місцях скоєного вони лишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України.

Таким чином чоловіки під керівництвом росіян прагнули розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві, а замовні підпали намагалися видати за роботу антиукраїнського підпілля.

Працювали палії по двоє, ще один чоловік підпалював машини самостійно. Зловмисники — мешканці Полтавської, Миколаївської та Сумської областей віком від 21 до 29 років. До столиці вони приїхали у пошуках роботи, і під час пошуку легкого способу підзаробити в одному з телеграм-каналів на паліїв вийшли представники спецслужб РФ.

Чоловіки самі мали знаходити потенційних жертв та відправляти фотографії російським кураторам на погодження. Потім автівки на парковках підпалювали та фіксували увесь процес на камеру для підтвердження. Проте грошей палії від росіян за скоєне так і не побачили.

Затримали правоохоронці чоловіків у різних районах Києва, а також вилучили у них речові докази — засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

Порушникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала киян, які коригували удари по Полтаві та вербували «паліїв» автівок.