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СБУ затримала киян, які коригували удари по Полтаві й вербували «паліїв» автівок

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 38

Їм загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України викрила агентів російського ГРУ, які організовували «спостережні пункти» у Полтаві, Києві та Чернігові для коригування обстрілів та підготовки диверсій. Під час спецоперації затримано старшого агента (резидента) російської розвідки та його поплічника. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, двоє мешканців Київщини за гроші співпрацювали з російською спецслужбою. Вони коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових автомобілів ЗСУ. Агенти облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі в Києві з виглядом на об'єкти критичної інфраструктури, встановивши відеокамери з віддаленим доступом, що дозволяло росіянам спостерігати за містом у режимі реального часу.

Також група виїжджала до Полтави та Чернігова, де проводила розвідку поблизу енергооб’єктів, плануючи створення агентурних осередків. Вони намагалися вербувати місцевих жителів, обіцяючи їм «легкі гроші». Оголошення про набір агентів розміщували в Телеграм-каналах, підконтрольних російським спецслужбам.

У Полтаві, як і в інших містах, агенти планували підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів. Завдяки роботі СБУ зловмисників вдалося вчасно викрити та затримати.

Під час обшуків у затриманих вилучено відеопристрої, мобільні телефони та сім-карти з доказами їхньої підривної діяльності на користь рф. Зловмисникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в липні СБУ та поліція знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала серію терористичних атак у ЄС — серед паліїв були полтавці.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ коригування
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