«Нафтогаз» закликає розраховуватися за природній газ раніше, ніж зазвичай

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» закликала громадян передавати показники лічильника за природний газ раніше, ніж зазвичай. А саме — з 28 числа, а не з 1-го, як це було раніше. Тобто, показання за серпень можна передавати з вчорашнього дня.
Постачальник газу нагадує, що передати показання можна легко та зручно:
Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.
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