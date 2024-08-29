«Нафтогаз» закликає розраховуватися за природній газ раніше, ніж зазвичай

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 283

Відтепер показники лічильника можна передавати з 28 числа, а не з 1-го, як це було раніше

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» закликала громадян передавати показники лічильника за природний газ раніше, ніж зазвичай. А саме — з 28 числа, а не з 1-го, як це було раніше. Тобто, показання за серпень можна передавати з вчорашнього дня.

— Показання будуть враховані так само, але це допоможе обробити дані швидше та ефективніше, — зазначають у ГК «Нафтогаз України».

Постачальник газу нагадує, що передати показання можна легко та зручно:

через особистий кабінет на сайті ГК «Нафтогаз України»;

за допомогою чат-бота GASUA у Viber та Telegram.



Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.