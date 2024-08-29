Батьки вихованців дитсадка № 82 у Кременчуці скаржаться на непрацюючі туалети та збір грошей на їх ремонт

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулися батьки вихованців Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82. Цього разу скаржаться на непрацюючі у групах туалети. Крім того, адміністрація говорить батькам самостійно збирати гроші на їх ремонт, бо у садочку коштів немає.
Журналісти звернулися за коментарем до директорки дитсадка Людмили Німченко. Жінка усі скарги на садок знову спростовує.
Ремонт, за словами директорки, був зроблений бюджетним коштом, а не за гроші батьків.
Також Людмила Німченко поділилася з нами фотографіями, як виглядають туалети садочка після ремонту.
Працівники дитячого садка №82 надіслали журналістам також і відео, де продемонстрували, що у групах працюють усі унітази, а не лише один.
Нагадаємо, у липні батьки вихованців дитсадка № 82 скаржилися на відсутність генераторів у садочку та нестабільне харчування дітей під час відключення світла.
Цього року до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 внаслідок реорганізації приєднали заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23.
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