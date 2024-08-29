Батьки вихованців дитсадка № 82 у Кременчуці скаржаться на непрацюючі туалети та збір грошей на їх ремонт

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 150

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулися батьки вихованців Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82. Цього разу скаржаться на непрацюючі у групах туалети. Крім того, адміністрація говорить батькам самостійно збирати гроші на їх ремонт, бо у садочку коштів немає.

— У дитячому садочку № 82 у деяких групах не функціонують унітази. На групу працює тільки один. Просять батьків зробити. На питання «Чого цим не займається завідуюча садка?» була відповідь «Немає грошей». Батьки збирають гроші, щоб відремонтувати. До яких пір батьки будуть робити роботу завідуючої? — пише нам читачка.

Журналісти звернулися за коментарем до директорки дитсадка Людмили Німченко. Жінка усі скарги на садок знову спростовує.

— Це усе неправда! Ми нещодавно зробили ремонт — замінили й змішувачі, і унітази. І все у нас працює, — каже пані Людмила.

Ремонт, за словами директорки, був зроблений бюджетним коштом, а не за гроші батьків.

Також Людмила Німченко поділилася з нами фотографіями, як виглядають туалети садочка після ремонту.