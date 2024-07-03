Батьки вихованців дитсадка № 82 у Кременчуці скаржаться на роботу закладу під час відключення світла

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися читачі, чиї діти відвідують Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 82. Говорять, у садку немає генератора і до погодинних відключень світла заклад не готовий.
Також жінка каже, що під час повітряної тривоги й при знеструмленнях діти сидять в укритті у присмерку.
Журналісти звернулися за коментарем до директорки дитсадка Людмили Німченко. Жінка усі скарги на садок заперечила.
Також, за її словами, дитячий садок забезпечений і енергонакопичувальними лампочками, які працюють і без електроенергії. Вентиляція в укритті закладу також працює задовільно.
Розповіла керівниця дитсадка і про харчування вихованців в умовах погодинного відключення світла:
Нагадаємо, цього року до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 внаслідок реорганізації приєднали заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23.
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