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Кременчук, Освіта

Батьки вихованців дитсадка № 82 у Кременчуці скаржаться на роботу закладу під час відключення світла

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 77

 

Педагоги ж дитсадка усі скарги журналістам заперечили

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися читачі, чиї діти відвідують Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 82. Говорять, у садку немає генератора і до погодинних відключень світла заклад не готовий.

Садок відноситься до першої черги, і коли вимикають світло з 6 ранку, то просять підгодовувати дітей сніданком. А оплата за харчування в нас близько 1000 гривень на місяць, — пише нам кременчужанка Людмила (ім’я змінене), яка водить свою дитину до цього садочка.

Також жінка каже, що під час повітряної тривоги й при знеструмленнях діти сидять в укритті у присмерку.

Навіть і не знаю, що там з вентиляцією. Чи ще батьки повинні купляти ліхтарики і годувати дітей? — додає обурена жінка.

Журналісти звернулися за коментарем до директорки дитсадка Людмили Німченко. Жінка усі скарги на садок заперечила. 

— У нас і генератори є, і безперебійна подача електроенергії налагоджена: як тільки світло зникає, відразу вмикається автономне живлення, — розповідає пані Німченко.

Також, за її словами, дитячий садок забезпечений і енергонакопичувальними лампочками, які працюють і без електроенергії. Вентиляція в укритті закладу також працює задовільно.

Розповіла керівниця дитсадка і про харчування вихованців в умовах погодинного відключення світла:

— Трошки затриматися із подачею їжі можемо, але таке буває вкрай рідко. Та й час це незначний — сьогодні, наприклад, подали сніданок на 15 хвилин пізніше.

Нагадаємо, цього року до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 внаслідок реорганізації приєднали заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитячий садок садок 82 скарги
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