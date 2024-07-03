Внаслідок російської атаки на Полтавщину загинула людина — Пронін

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 41

Внаслідок російської атаки на Полтавщину 3 липня загинула людина. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.

Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.