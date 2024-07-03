Під час ракетної атаки на Полтавщину ППО збила ракету Х-59/69

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 0

Повітряні сили під час тривоги повідомляли про рух кількох цілей на Полтавщині

Під час ракетної атаки на Полтавщину 3 липня протиповітряна оборона збила ракету Х-59/69. Про це повідомили у Повітряному командуванні «Схід».

Це сталося близько 15.00.

Нагадаємо, що близько 15.00 на території Полтавської області зафіксували влучання у цивільний об'єкт. Внаслідок російської атаки, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.

Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.