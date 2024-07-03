Малецький: Кременчук переміг у Касаційному суді у «тарифній» справі на тепло

Надалі Кременчук планує звернутися до Полтавської обласної ради щодо перерахунків тарифів на тепло, що були до початку повномасштабної війни
Комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» програло справу з Кременчуком у Касаційному суді в Києві щодо тарифів на тепло. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 липня.
Малецький розповів, що вже зустрічався з новим керівником підприємства Олегом Мізіком. Раніше «Полтаватеплоенерго» очолював Олександр Олексенко.
Він додав, якщо перерахунок відбуватиметься через суд, то всі судові витрати компенсуватиме «Полтаватеплоенерго» — «якщо взяти кількість абонентів — це десятки тисяч, а якщо помножити — це великі збитки для обласного комунального підприємства».
8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали структурні підрозділи коштом державного та обласного бюджетів.
Опалювальний сезон минулого року розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.
Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.
У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу Кременчуцька ТЕЦ.
Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». У вересні 2023 року обласне керівництво хотіло передати ТЕЦ у власність Міністерства оборони України.
У червні стало відомо, що Харківський апеляційний суд підтвердив легітимність тарифів Полтаватеплоенерго для Кременчука.
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