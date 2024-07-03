Малецький: Кременчук переміг у Касаційному суді у «тарифній» справі на тепло

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 5

Надалі Кременчук планує звернутися до Полтавської обласної ради щодо перерахунків тарифів на тепло, що були до початку повномасштабної війни

Комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» програло справу з Кременчуком у Касаційному суді в Києві щодо тарифів на тепло. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 липня.

— Можливо ми (міська рада — ред.) ще зробимо звернення до керівництва обласної ради, яка є власником Полтаватеплоенерго визначає його політику, можливо тарифну політику десь впливає, щоб вплинули на нового керівника і змусили здійснити перерахунок добровільний або підемо у суд, — сказав міський голова.

Малецький розповів, що вже зустрічався з новим керівником підприємства Олегом Мізіком. Раніше «Полтаватеплоенерго» очолював Олександр Олексенко.