Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 4 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Лікаря Бончука, 15, 19, 21, 23
  • Вул. Сонячна, 31

З 8.00 до 18.00

  • Б-р Автокразівський, 65
  • Вул. Вадима Пугачова, 45-53
  • Вул. Миколи Татарулі, 78
  • Вул. Миру, 7, 9А

З 8.00 до 17.00

  • Вул. Джерельна, 16, 18
  • Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • Вул. Ковальська, 30/24, 35
  • Вул. Космічна, 7А-20
  • Вул. Кохнівська, 63-108
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 4-7
  • Вул. Лінійна, 1-4
  • Вул. Макаренка, 1, 1049Б
  • Вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
  • Вул. Небесної Сотні, 2
  • Вул. Озерна, 3-13
  • Вул. Павла Чубинського, 21-33
  • Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
  • Вул. Республіканська, 93, 93А
  • Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
  • Вул. Садківська, 15/20-30/15
  • Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • Вул. Софіївська, 36А-38/19
  • Вул. Соні Делоне, 33-40
  • Вул. Шевченка, 11, 13
  • Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
  • Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • Пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • Пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • Пр. Полтавський, 5-44/2
  • Пр. Полтавський, 245-275
  • Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • Пров. Бакинський, 9-12
  • Пров. Бар'єрний, 7-12
  • Пров. Деповський, 1-23
  • Пров. Західний, 11, 12, 14
  • Пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • Пров. Квітневий, 1-10
  • Пров. Межовий, 9, 23
  • Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24
  • Пров. Рівненський, 1-44
  • Пров. Садківський, 2-34А
  • Пров. Тополевий, 14, 20
  • Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
  • Туп. 1-й Парковий, 3-8
  • Туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • Туп. Озерний, 3/7-26/13.

Нагадаємо, голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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