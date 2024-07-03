Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 4 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 Вул. Лікаря Бончука, 15, 19, 21, 23

Вул. Сонячна, 31 З 8.00 до 18.00 Б-р Автокразівський, 65

Вул. Вадима Пугачова, 45-53

Вул. Миколи Татарулі, 78

Вул. Миру, 7, 9А З 8.00 до 17.00 Вул. Джерельна, 16, 18

Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

Вул. Ковальська, 30/24, 35

Вул. Космічна, 7А-20

Вул. Кохнівська, 63-108

Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

Вул. Лейтенанта Покладова, 4-7

Вул. Лінійна, 1-4

Вул. Макаренка, 1, 1049Б

Вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

Вул. Небесної Сотні, 2

Вул. Озерна, 3-13

Вул. Павла Чубинського, 21-33

Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93, 93А

Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

Вул. Садківська, 15/20-30/15

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Вул. Софіївська, 36А-38/19

Вул. Соні Делоне, 33-40

Вул. Шевченка, 11, 13

Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

Пр. 2-й Кохнівський, 3-10

Пр. 3-й Кохнівський, 4-18

Пр. Полтавський, 5-44/2

Пр. Полтавський, 245-275

Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

Пров. Бакинський, 9-12

Пров. Бар'єрний, 7-12

Пров. Деповський, 1-23

Пров. Західний, 11, 12, 14

Пров. Івана Кожедуба, 13-32

Пров. Кам'яногірський, 3/1-24

Пров. Квітневий, 1-10

Пров. Межовий, 9, 23

Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24

Пров. Рівненський, 1-44

Пров. Садківський, 2-34А

Пров. Тополевий, 14, 20

Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

Туп. 1-й Парковий, 3-8

Туп. 2-й Парковий, 3-8/2

Туп. Озерний, 3/7-26/13. Нагадаємо, голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.

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