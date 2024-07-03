Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 4 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- Вул. Лікаря Бончука, 15, 19, 21, 23
- Вул. Сонячна, 31
З 8.00 до 18.00
- Б-р Автокразівський, 65
- Вул. Вадима Пугачова, 45-53
- Вул. Миколи Татарулі, 78
- Вул. Миру, 7, 9А
З 8.00 до 17.00
- Вул. Джерельна, 16, 18
- Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- Вул. Ковальська, 30/24, 35
- Вул. Космічна, 7А-20
- Вул. Кохнівська, 63-108
- Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- Вул. Лейтенанта Покладова, 4-7
- Вул. Лінійна, 1-4
- Вул. Макаренка, 1, 1049Б
- Вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
- Вул. Небесної Сотні, 2
- Вул. Озерна, 3-13
- Вул. Павла Чубинського, 21-33
- Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93, 93А
- Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- Вул. Садківська, 15/20-30/15
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Вул. Софіївська, 36А-38/19
- Вул. Соні Делоне, 33-40
- Вул. Шевченка, 11, 13
- Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- Пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- Пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- Пр. Полтавський, 5-44/2
- Пр. Полтавський, 245-275
- Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- Пров. Бакинський, 9-12
- Пров. Бар'єрний, 7-12
- Пров. Деповський, 1-23
- Пров. Західний, 11, 12, 14
- Пров. Івана Кожедуба, 13-32
- Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- Пров. Квітневий, 1-10
- Пров. Межовий, 9, 23
- Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24
- Пров. Рівненський, 1-44
- Пров. Садківський, 2-34А
- Пров. Тополевий, 14, 20
- Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
- Туп. 1-й Парковий, 3-8
- Туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- Туп. Озерний, 3/7-26/13.
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