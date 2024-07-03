Директора кременчуцького комунального підприємства судитимуть, бо працівник лишився без пальців

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 265

Йому загрожує штраф до 3400 грн або до 2 років виправних робіт

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств Кременчука за фактом порушення законодавства про охорону праці (ч. 1 ст. 271 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що в грудні 2023 року внаслідок допущених директором підприємства порушень, працівник отримав виробничу травму у вигляді ампутації декількох пальців руки.

Директора обвинувачують за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу України, яка передбачає штрафом до 3400 грн (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або до 2 років виправних робіт, або обмеження волі на той самий строк.



Нагадаємо, що за минулий рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві.