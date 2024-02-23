За минулий рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві — Пенсійний фонд

За 2023 рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві. Про це йдеться у матеріалі «Новини Полтавщини» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Полтавській області.
Працівники Пенсійного фонду також залучалися до розслідування нещасних випадків.
Так за минулий рік:
Також минулого року оштрафували 9 посадовців за несвоєчасне повідомлення про нещасні випадки на робочих місцях. Загальна сума штрафу становить 1,2 тис. грн.
Нагадаємо, фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці встановили причину смерті чоловіка торік на підприємстві у Глобиному. З'ясувалося, що захворювання, а надалі й смерть робітника пов’язана з умовами праці.
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