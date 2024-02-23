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За минулий рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві — Пенсійний фонд

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 59

 

Також 9 посадовців оштрафували за невчасне інформування про травматизм на виробництві

За 2023 рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві. Про це йдеться у матеріалі «Новини Полтавщини» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Полтавській області.

Працівники Пенсійного фонду також залучалися до розслідування нещасних випадків. 

Так за минулий рік:

  • провели 269 комісій з розслідування нещасних випадків;
  • відбулося 187 комісій на підприємствах щодо перевірки знань з охорони праці;
  • провели 789 консультацій для страхувальників з питань організації профілактики на виробництві та розслідування нещасних випадків.

Також минулого року оштрафували 9 посадовців за несвоєчасне повідомлення про нещасні випадки на робочих місцях. Загальна сума штрафу становить 1,2 тис. грн.

Нагадаємо, фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці встановили причину смерті чоловіка торік на підприємстві у Глобиному. З'ясувалося, що захворювання, а надалі й смерть робітника пов’язана з умовами праці. 


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: advokatveurope.com
Теги: Полтавщина травматизм виробнича травма статистика
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