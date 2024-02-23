Де у Кременчуці у суботу вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 24 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- проїзд Луговий, 4-12;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- проїзд Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12-40;
- вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
- вул. Троїцька, 33-35;
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 16-37;
- вул. Сумська, 58-91/27;
- вул. Хорольська, 4-44;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- пров. Героїв Охтирки, 3-14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромоданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13-23/20;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-108;
- проїзд Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Миколи Молочникова, 2-11;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- проїзд Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Размислова, 31А;
- пров. Размислова, 2-12;
- вул. Володимира Винниченка, 11/28-78;
- туп. Айвазовського, 1-21;
- вул. Рокитнянська, 1;
- пров. Якова Петруся, 19/48-30/2;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремінний, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- проїзд Юнацький, 2-6А;
- вул. Барвінкова, 2;
- вул. Данила Галицького, 4-39А;
- пров. Сиваський, 2;
-
вул. Кооперативна, 1А.
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