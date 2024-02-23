Де у Кременчуці у суботу вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 24 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

проїзд Луговий, 4-12;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

пров. Прибережний, 3-10А;

проїзд Сонячний, 30-45;

туп. Сонячний, 38/12-40;

вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;

вул. Троїцька, 33-35;

вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;

вул. Скеляста, 16-37;

вул. Сумська, 58-91/27;

вул. Хорольська, 4-44;

пров. Степана Бандери, 13-30;

пров. Героїв Охтирки, 3-14;

вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;

вул. Кривушанська, 1/6-26;

вул. Прирічна, 19-28;

вул. Ромоданівська, 1-9;

вул. Тракторна, 21/13-23/20;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-108;

проїзд Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Миколи Молочникова, 2-11;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

проїзд Заміський, 1/5-7;

вул. Сержанта Мельничука, 52-91;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Размислова, 31А;

пров. Размислова, 2-12;

вул. Володимира Винниченка, 11/28-78;

туп. Айвазовського, 1-21;

вул. Рокитнянська, 1;

пров. Якова Петруся, 19/48-30/2;

вул. Енергетиків, 11-75;

вул. Одеська, 9-31А;

вул. Олександра Печерського, 2-60;

вул. Івана Приходька, 134-150;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;

пров. Заводський, 3-8;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кремінний, 4-16;

пров. Лубенський, 1-59/11;

пров. Пшеничний, 2-13;

проїзд Юнацький, 2-6А;

вул. Барвінкова, 2;

вул. Данила Галицького, 4-39А;

пров. Сиваський, 2;

вул. Кооперативна, 1А.

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