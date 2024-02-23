Полтавщина отримає 324 млн грн на реалізацію 8 ініціатив в області — ОВА

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Полтавська область отримає понад 324 млн грн субвенції на проєкти в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Такий розподіл коштів серед областей погодили у Кабінеті Міністрів України.

У Полтавській області гроші будуть спрямовані на реалізацію 8 ініціатив, зокрема у сферах освіти, медицини, адміністративних послуг та громадської інфраструктури.

160,8 млн грн направлять на реконструкцію та капітальні ремонти трьох обласних закладів.

Ще майже 164 млн грн будуть розподілені між Кременчуцькою, Пирятинською, Лубенською та Миргородською громадами для реалізації проєктів.

— Використання коштів має бути прозорим, відкритим та раціональним. Кожна гривня — під пильним контролем, — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, Центру відновного лікування та реабілітації виділять гроші для чорнобильців і на встановлення генераторів.