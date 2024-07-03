Завтра на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного знеструмлення

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У четвер, 4 липня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

З 00.00 до 7.00 та з 13.00 до 23.00 вимикатимуть світло по три черги.

З 7.00 до 13.00 та з 23.00 до 24.00 діятиме графік з вимкненням двох черг.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.