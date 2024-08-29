У Кременчуці вшанували загиблих воїнів у День пам'яті захисників України

10 років тому російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші — сотні українських військових загинули
Сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті захисників України у Кременчуці вшанували пам'ять всіх воїнів, які віддали свої життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Представники міської влади, військові, рідні та близькі загиблих вклонилися пам’яті героїв, поклавши квіти до їхніх могил на Свіштовському кладовищі та до пам’ятного знаку на честь героїв АТО, що у парку «Слави».
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2014 року відбулось масштабне пряме вторгнення збройних сил РФ на територію України, внаслідок якого частина українських військ під Іловайськом потрапила в оточення. Російський диктатор Володимир Путін 29 серпня запропонував відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Однак під час виходу колону українських військ обстріляли росіяни. Росіяни вбили 366 військових, 429 отримали поранення, а 300 потрапили у полон.
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