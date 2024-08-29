У Кременчуці вшанували загиблих воїнів у День пам'яті захисників України

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 267

10 років тому російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші — сотні українських військових загинули

Сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті захисників України у Кременчуці вшанували пам'ять всіх воїнів, які віддали свої життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Представники міської влади, військові, рідні та близькі загиблих вклонилися пам’яті героїв, поклавши квіти до їхніх могил на Свіштовському кладовищі та до пам’ятного знаку на честь героїв АТО, що у парку «Слави».

























































Фото: Артем Коваленко