Біля КП «Благоустрій Кременчука» на автівку впало дерево — соцмережі

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Інформація про постраждалих не надходила

29 серпня, близько 11.30, на вул. Полковника Гегечкорі, поряд з комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука», на автомобіль впало дерево. Про це повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчук.

Нагадаємо, що саме «Благоустрій Кременчука» займається озелененням міста та опікується зеленими насадженнями. У квітні «Кременчуцький Телеграф» побував на підприємстві та поспілкувався із працівниками: