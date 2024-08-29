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Міністерство оборони хоче перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 105

  

Оновити свої дані через «Резерв+» змогли 3,2 млн людей — Міноборони розширює функціонал застосунку

Про цифровізацію в армії заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine. Вона зауважила, що Міноборони працю над тим, аби усі посадові особи дотримувалися законодавства, яке прирівнює електронний документ до паперового.

— Оновити свої дані через «Резерв+» змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити «Резерв+» на ТЦК онлайн, — повідомила Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що у «Резерв+» додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки.

Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

— Іноді користувачі плутають «Резерв+» з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд-систем у ТЦК, — додала Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони заявила, що «Резерв+» матиме стабільний приріст ще кількох мільйонів користувачів.

— Для застосунку, який лише нещодавно з’явився, 3,2 млн користувачів — значний показник. Щодня ми маємо близько 100 000 активних користувачів, — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що наразі серед цифрових цілей Міноборони до кінця 2024 року розширити функціонал «Резерв+», включаючи додавання відстрочок і впровадження онлайн-рекрутингу.

— Це амбітне завдання, але я впевнена, що ми це зробимо. Ми також додамо можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ. Є ще декілька послуг ТЦК, які ми плануємо перевести у «Резерв+». Проте наразі обіцяти можу лише відстрочки та онлайн-рекрутинг. Ми пропонуватимемо онлайн-рекрутинг у співпраці з іншими платформами, — заявила Черногоренко.

Вона також додала, що два місяці тому її команда оголосила, що працює над онлайн-направленням на ВЛК  функцією, яка дозволить користувачам «Резерв+» самим згенерувати направлення онлайн. Катерина Черногоренко пообіцяла, що ця функція буде запущена восени. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ ТЦК застосунок онлайн
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