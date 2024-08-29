Міністерство оборони хоче перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК

Про цифровізацію в армії заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine. Вона зауважила, що Міноборони працю над тим, аби усі посадові особи дотримувалися законодавства, яке прирівнює електронний документ до паперового.
Вона зазначила, що у «Резерв+» додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки.
Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.
Заступниця міністра оборони заявила, що «Резерв+» матиме стабільний приріст ще кількох мільйонів користувачів.
Вона додала, що наразі серед цифрових цілей Міноборони до кінця 2024 року розширити функціонал «Резерв+», включаючи додавання відстрочок і впровадження онлайн-рекрутингу.
Вона також додала, що два місяці тому її команда оголосила, що працює над онлайн-направленням на ВЛК — функцією, яка дозволить користувачам «Резерв+» самим згенерувати направлення онлайн. Катерина Черногоренко пообіцяла, що ця функція буде запущена восени.
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