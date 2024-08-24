Кабмін продовжив пільгову ціну на газ до квітня 2025 року

Кабінет Міністрів України продовжив дію спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з рішенням, ціна газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр, а для виробників тепла — 7,4 гривні за кубометр. Цей захід має забезпечити стабільність та доступність енергоресурсів для громадян та підприємств у період опалювального сезону.
Шмигаль також підкреслив, що попереду складна зима. Попри постійні ремонти та відновлення інфраструктури, в Україні все ще залишається багато пошкоджених об’єктів енергетики.
Нагадаємо, у квітні «Нафтогаз» повідомляв, що ціна на газ для домогосподарств залишиться незмінною ще на рік.
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