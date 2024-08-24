У Полтаві відзначили «приборкувачів драконів»

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Полтавських веслувальників нагородили за значний внесок у розвиток спорту та здобуття Кубка Європейських націй з веслування на човнах «Дракон»

У Полтаві відзначили веслувальників, які здобули Кубок Європейських націй з веслування на човнах «Дракон». Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації. Захід відбувся у конференц-залі «Акваарени» за участі Президента федерації України веслування на човнах «Дракон» Валерія Моргуна та Президента Полтавської федерації веслування на човнах «Дракон» Едуарда Шевченка.

Збірна України, до складу якої входили 14 спортсменів із Полтавщини, стала найсильнішою командою Європи, здобувши 63 медалі (29 золотих, 27 срібних і 7 бронзових) у восьми різних категоріях на чемпіонаті Європи у чеському місті Рачіце. Уперше в категорії «пара драгон» виступала українська команда ветеранів війни, яка здобула п'ять золотих медалей.

За значний внесок у розвиток веслувального спорту на човнах «Дракон» у Полтавській області та за здобуття Кубка Європейських націй, Валерій Моргун був нагороджений Почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що на початку липня кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді.